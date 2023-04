Scintille nel finale di partita tra Milan e Napoli. Rrahmani e Saelemaekers vengono a contatto, poi Calabria si fa ammonire

Finale rovente di Milan-Napoli. I rossoneri protestano nel recupero per un contatto in area tra Lobotka e Saelemaekers, con quest’ultimo che viene poi spintonato da Rrahmani in un accenno di rissa.

Nel finale di gara poi vibranti proteste di Davide Calabria nei confronti dell’arbitro, reo di aver fischiato la fine del match quando i rossoneri attaccavano da buona posizione. Il capitano è stato ammonito.