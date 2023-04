Probabili formazioni Milan Napoli: le certezze e i dubbi di Pioli. Più certezze per il tecnico rossonero, più dubbi per Spalletti

Pioli non ha dubbi: a San Siro si va con i titolarissimi. I rossoneri scenderanno in campo con la stessa formazione che ha rifilato al Napoli quattro gol allo stadio Maradona. Quindi, Bennacer tornerà a fare il trequartista, Diaz spostato sul lato. In casa Napoli, invece, si deve far fronte all’emergenza: ci sarà Raspadori titolare in attacco. Per il resto, confermato in toto il 4-3-3 di Spalletti.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli, sfida di andata di Champions League in programma mercoledì sera alle ore 21:00:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić, Brahim Díaz, Bennacer, R. Leão; Giroud. All.: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.