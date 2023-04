Milan Napoli, rossoneri attenti, ha ragione Pioli: i voti dei quotidiani. Promosso il tecnico rossonero, che prepara un match diverso

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan contro il Napoli nella gara d’andata di Champions League:

La Gazzetta dello Sport: 6,5 – «Replica il 4-2-3-1 del San Paolo aggiornato. Compatto, attento e un po’ fortunato»

Corriere dello Sport: 6,5 «Fa il bis della vittoria in campionato, ma in modo diverso. A San Siro ha sfruttato un errore degli avversari, difendendosi anche in superiorità. Non prende gol e quindi ha ragione lui»