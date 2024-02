Milan Napoli, pericolo Kvaratskhelia: Pioli ha preparato questa gabbia per contenerlo. I dettagli

Milan Napoli, pericolo Kvaratskhelia: Pioli ha preparato questa gabbia per contenere il talento georgiano. I dettagli

Kvaratskhelia sarà certamente uno dei pericoli maggiori per la difesa del Milan questa sera nella sfida contro il Napoli, che potrebbe risultare decisiva per la corsa alla Champions.

Pioli ha preparato una gabbia per contenere le iniziative del talento georgiano. Come riportato da Tuttosport, su di lui agiranno Calabria e un centrocampista in appoggio/raddoppio che questa sera potrebbe essere Bennacer.