Milan Napoli, la moviola: ecco gli episodi chiavi del match. Il voto dei quotidiani al fischietto del match di Champions

Il fischietto del match tra Milan Napoli è stata affidato Kovacs: parola d’ordine del suo arbitraggio è confusione. Prima permissivo e tollerante, poi eccessivo.

Ad inizi primo tempo, derubrica alcune situazioni da giallo in semplici falli di gioco: su tutte Leao che spacca la bandierina. Nel secondo tempo, esattamente l’opposto: troppi gialli. Giusto invece il rosso ad Anguissa; sulle due situazioni da rigore, nulla da dire se non contatti che non vanno verso la direzione del penalty. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.