Milan Napoli, Mazzarri pensa a cambiare tutto! Nuovo ruolo per Kvaratskhelia: i dettagli sull’idea tattica del tecnico

Walter Mazzarri pensa a cambiare un po’ le carte in tavola in vista di Milan Napoli di domani, provando così a cogliere di sorpresa Stefano Pioli. Il match di domani andrà in scena alle ore 20:45 a San Siro e sarà valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’idea tattica dell’allenatore partenopeo è quello di schierare la squadra con un inedito 3-5-1-1, con un nuovo ruolo per Kvaratskhelia: il georgiano agirà da trequartista/seconda punta, alle spalle di Simeone.