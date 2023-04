Milan Napoli: Leao vuole sfatare il tabù San Siro

Rafael Leao pronto a trascinare il Milan nel match di domani sera contro il Napoli nei quarti di finale di Champions League

Il Milan si aggrappa a Rafael Leao per la gara di questa sera contro il Napoli. Nel secondo capitolo della sfida tra rossoneri e partenopei la prestazione del portoghese sarà decisiva per le chance della squadra di Stefano Pioli. Come riporta Tuttosport, ci si aspetta una serata extra-lusso.

Il classe ’99 gioca anche per sfatare un tabù. Al momento del calcio d’inizio saranno ben 150 giorni che Leao non segna a San Siro. L’ultima rete davanti al proprio pubblico risale al 13 novembre nella vittoria contro la Fiorentina. Un digiuno importante da sfatare nella serata più importante