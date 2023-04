Il Milan è partito in questi minuti dall’hotel dove alloggia a Napoli in direzione dello stadio Diego Armando Maradona

Il Milan è partito in questi minuti dall’hotel dove alloggia a Napoli in direzione dello stadio Diego Armando Maradona. Tanti insulti per Theo Hernandez e Rafael Leao dai tifosi partenopei presenti. Il portoghese ha risposto con un sorriso sarcastico, mentre il terzino ha ignorato l’accaduto salendo sul pullman rossonero.