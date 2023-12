Milan Napoli Femminile 1-1: pari all’ ultimo respiro per le rossonere

Il Milan Femminile ospita il Napoli nella seconda giornata di ritorno di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini al Vismara) – Dopo il ko contro la Roma torna in campo il Milan Femminile per la seconda giornata di ritorno della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano il Napoli al Puma House of Football. Ancora una volta contro le azzurre nel finale è decisiva Laurent, stavolta con il gol del pari.

Milan Napoli Femminile 1-1: sintesi del match

Prima del match un minuto di silenzio per ricordare lo scomparso Antonio Juliano

1’Inizia il match

1′ Subito pericolosa Bergamaschi – su schema da calcio d’inizio Rubio Avila lancia il proprio capitano che aggancia in area e calcia, conclusione imprecisa

2′ Tiro Laurent – azione corale del Milan con la rossonera che ci prova dal limite dell’ area. Conclusione fuori

6′ Prova a rispondere il Napoli con tanta aggressività e pressing a chiudere gli spazi e ripartire in contropiede

10′ Spingono le rossonere

18′ Occasione Asllani – schema da calcio di punizione del Milan con il fraseggio che premia Rubio Aliva, che a sua volta serve la svedese che tira un corsa, attenta Bacic in angolo

23′ Occasione Laurent – Dompig va bene via sulla fascia e crossa al centro, la francese impatta di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta, si salva la difesa che allontana

27′ Resiste la parità con il Napoli fin qui mai pericoloso ma attento a chiudere le offensive del Milan

29′ PALO DI RUBIO AVILA – il cross della spagnola direttamente da calcio d’angolo quasi sorprende Bacic e si stampa sul palo

35′ il Milan prova a fare la partita ma spesso è impreciso nella gestione del possesso

39′ Si ferma Staskova per un problema muscolare, entra al suo posto Marinelli

45′ Resiste la parità

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia la ripresa

46′ Occasione Marinelli – contropiede guidato da Laurent che offre alla compagna che a sua volta rientra e calcia, attenta Bacic in angolo

48′ Spingono le rossonere

54′ Pericolosa Asllani – azione corale delle rossonere con Marinelli che arriva sul fondo e serve Bergamaschi che nel tentare la conclusione cicca il pallone arriva Grimshaw che mette in mezzo per il colpo di testa della svedese che si perde sul fondo

57′ GOL DEL NAPOLI – alla prima vera occasione creata le azzurre passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Del Estal lasciata colpevolmente sola a centro area

62′ Occasione Milan – Dompig lanciata in contropiede scavalca con un pallonetto Bacic in uscita ma a gol praticamente fatto arriva il salvataggio della difesa sulla linea

66′ Spinge il Milan a caccia del pari

71′ Occasione Laurent – azione in velocità sulla fascia di Dompig che crossa al centro e offre alla compagna che calcia a botta sicura ma il miracolo di Bacic le nega il gol

77′ Le rossonere tentano il tutto per tutto

79′ Tiro Vigilucci – la numero 17 riceve palla in area da posizione defilata, il tiro però è debole e centrale

83′ Mascarello dalla distanza, conclusione imprecisa che si perde sul fondo

86′ Occasione Milan – contropiede delle rossonere con Marinelli che riceve palla al limite dell’area, rientra e calcia a giro, deviazione decisiva della difesa

87′ Banusic si divora il raddoppio – lanciata in contropiede vince il contrasto con Bergamaschi e sola davanti a Babb la grazia con una conclusione debole

92′ Rossonere a caccia del pari tentano il tutto per tutto, resiste il Napoli

95′ Gol Laurent – all’ ultimo respiro prima del fischio finale con un gran diagonale e con la complicità di Bacic pareggia il match

95′ finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Laurent

Milan Napoli Femminile 1-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 57′ Del Estal; 95′ Laurent

MILAN (4-2-3-1) Babb, Thrige, Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw, Rubio Avila (63′ Vigilucci); Laurent, Asllani (63′ Mascarello), Dompig; Staskova (39’Marinelli) A disp. Giuliani, Cernoia, Adami, Arrigoni All. Corti

NAPOLI (4-3-2-1) Bacic; Bertucci, Pettenuzzo, Di Bari, Kobayashi; Mauri, Gallazzi, Giacobbo (84′ Pellinghelli); Chimielinski (78′ Veritti) ; Del Estal; Lazaro (82′ Banusic) A disp. Beretta, Cammarano, Fabiano, D’Angelo, Langella All. Seno

Arbitro: Manzo

Ammonite: 53′ Kobayashi; 68′ Mascarello; 80′ Vigilucci; 92′ Seno