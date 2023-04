Milan Napoli, Khaladze: «I rossoneri sono più di un club»

Khaka Khaladze parla così ai microfoni di Amazon Prime Video nel pre partita del match tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni

«Il Milan ha una storia importante, è una squadra vincente. Per me non è solo un club, mi ha dato tantissimo. Amo l’Italia e gli italiani, è una seconda casa. Chi tifo? Difficile, speriamo di vedere una bella partita».