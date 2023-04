Di Lorenzo: «Fatto una buona partita. Maignan? Grande portiere»

Giovanni Di Lorenzo parla così nel post partita di Milan-Napoli. Le sue dichiarazioni ad Amazon Prime Video

Giovanni Di Lorenzo parla così nel post partita di Milan-Napoli. Le sue dichiarazioni ad Amazon Prime Video.

«Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo messo in campo le nostre qualità. Con questo atteggiamento c’è fiducia nel ritorno. Sicuramente giocare qui senza una punta non è facile ma abbiamo comunque tante occasioni. Abbiamo dimostrato che non siamo quelli del campionato. La parata di Maignan? È un grande portiere. Al ritorno chi giocherà sarà pronto, per passare il turno bisogna vincere. Ci sarà un’atmosfera bellissima, con i nostri tifosi possiamo raggiungere un risultato importante».