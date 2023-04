Milan Napoli, Costacurta: «La cosa assurda è che…». Le parole dell’ex difensore dopo la vittoria dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex rossonero Alessandro Costacurta ha parlato di Milan Napoli.

Ecco le sue parole: «La partita è stata equilibrata, ora è tutto aperto in vista del ritorno. Si è vista una partita intensa e molto europea. La cosa assurda del gol del Milan è non aver fatto fallo. Un errore grave, anche perché fino a quel momento l’arbitro non stava ammonendo e dava possibilità di fare qualche fallo»