Milan Napoli, giovani e sostenibili: le mosche bianche d’Europa

Domani sera si sfidano Milan e Napoli, due realtà che fanno da eccezione nel panorama della Champions League

Il Milan sfida domani sera il Napoli nei quarti di finale di Champions League. Si gioca la gara di andata in un San Siro tutto esaurito e che darà spettacolo. Oggi giornata di vigilia con le conferenze stampa dei due allenatori.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di un confronto tra due realtà che sono un eccezione nel tabellone dei quarti di finale. Due squadre che hanno nella sostenibilità economica e nella linea verde due capisaldi della loro filosofia. Il Milan è la terza squadra con il monte ingaggi più basso di questa Champions: 79 milioni di euro lordi l’anno, 9 in più degli azzurri e 37 in più del Benfica. La politica sugli stipendi ha fatto allontanare qualche giocatore (vedi Kessié, Donnarumma e Calhanoglu) ma ha permesso alla società di mantenere una linea virtuosa. Anche sul fattore età Milan e Napoli danno esempio. Solo il Benfica (26 anni e 89 giorni) ha una media più bassa delle due italiane, che sono a 26 anni e 102 giorni.