Milan Napoli, Bagni: «Ecco perché gli azzurri si qualificheranno»

Salvatore Bagni parla così del prossimo match di Champions League tra Milan e Napoli. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista azzurro alla Gazzetta dello Sport.

«Un mese fa non ci sarebbero stati dubbi sul successo del Napoli, che ora appare un po’ in calo fisicamente. Ma resto convinto che, oltre ad aver vinto lo Scudetto strameritando, gli azzurri riusciranno a qualificarsi. Sapete perché? Anche senza Osimhen Spalletti ha alternative e Kvara in più, Pioli appena toglie qualche titolare succede quanto visto contro l’Empoli».