Milan Monza, Fondazione Milan sarà il “Match Charity Partner”: l’annuncio

Milan Monza, Fondazione Milan sarà il “Match Charity Partner” della prossima sfida dei rossoneri: ecco l’annuncio del club

Domenica, in occasione di Milan-Monza, Fondazione Milan sarà il “Match Charity Partner” della sfida che si giocherà alle 12.30 davanti agli oltre 70mila spettatori di San Siro.

La partita contro il Monza darà l’opportunità di promuovere la speciale raccolta fondi digitale che sosterrà i due progetti lanciati dal Club e da Fondazione Milan durante queste Festività nell’ambito dell’iniziativa internazionale “Planting New Memories”.

A testimonianza dell’impegno collettivo delle varie anime del Club a supporto di “Planting New Memories”, durante il matchday di Milan-Monza entrambe le biglietterie dello stadio e del Museo Mondo Milan devolveranno parte del ricavato dei tagliandi venduti per la partita e per la visita al Museo per il progetto promosso a livello locale, andando così a offrire un’ulteriore opportunità ai numerosi tifosi rossoneri di contribuire in prima persona alle iniziative benefiche della Fondazione.

Gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo possono piantare nuovi alberi direttamente sulla sezione dedicata al sito https://www.treedom.net/it/plant-a-tree/limited_ACMilan_2517