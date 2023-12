Milan Monza è il derby dei ricordi, Tuttosport titola: «Il primo senza Silvio»

Il ricordo di tutti i tifosi rossoneri e non, andrà inevitabilmente a Silvio Berlusconi per Milan Monza di domani

Domani andrà in scena Milan Monza, match della sedicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida che prenderà il via alle 12:30 sarà l’occasione per entrambi i club di ricordare il loro ex presidente, Silvio Berlusconi.

Tuttosport oggi ha titolato così: «Il primo Milan-Monza senza Silvio». Al fischio d’inizio dell’arbitro, i ricordi e le emozioni lasceranno spazio alla concentrazione per la partita. Le due squadre si erano già affrontate ad agosto per il trofeo Silvio Berlusconi, quando venne ricordato l’ex patrone delle due squadre.