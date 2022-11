Il pericolo numero uno per il Milan nel match contro la Fiorentina sarà Luka Jovic. L’attaccante serbo era un obiettivo sul mercato

Il Milan dovrà fare molta attenzione a Luka Jovic. L’attaccante della Fiorentina è il riferimento offensivo principale di questa squadra e, dopo qualche difficoltà iniziale, ora sembra essersi sbloccato sotto porta dopo il gol alla Salernitana.

Come riporta il Corriere dello Sport, ai tempi del Real Madrid il serbo era diventato un obiettivo di mercato dei rossoneri. Non si andò mai oltre un forte interessamento, ora il classe ’97 vuole punire il Diavolo nel suo primo incrocio in carriera. A San Siro ha già punito l’Inter in Europa League nel 2019.