Milan, Messias bomber fuori casa: tutti i gol lontani da San Siro. Tre reti in questo campionato per lui, tutti fuori casa

A Monza contro la squadra di Silvio Berlusconi sono arrivati i tre punti al Milan grazie alla rete di Junior Messias.

Come riportato da Opta, i tre gol di Junior Messias in questo campionato sono arrivati tutti in trasferta.