Milan, il mercato estivo degli attaccanti: la ‘lista dei desideri’ di Maldini. Si valutano nomi per giugno: da Okafor a David

Nessun acquisto per l’attacco a gennaio, ma a giugno 2023 sì. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Maldini ha una lista dei desideri.

Il preferito è Noah Okafor, giocatore del Salisburgo, che più che essere una prima punta è una seconda. Non solo lui: continuano ad essere osservati Armando Broja, ora infortunato al Chelsea; Jonathan David, giocatore del Lilla come lo era Alexander Isak, ora al Newcastle. Infine, la nuova pista di Randal Kolo Muani, che si è messo in luce con il Mondiale di Francia.