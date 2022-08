Milan, domani Meet&Greet con i tifosi per Adli

Yacine Adli, il nuovo centrocampista del Milan, sarà protagonista di un Meet&Greet con i tifosi rossoneri. Ecco dove e quando

Yacine Adli, il nuovo centrocampista del Milan, sarà protagonista di un Meet&Greet con i tifosi presso il Milan Store Downtown – Galleria S. Carlo, Milano – mercoledì 24 agosto alle ore 16.00!

I primi 50 tifosi che si presenteranno allo Store avranno la possibilità di incontrare il giocatore e di farsi autografare i loro prodotti preferiti brandizzati AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia numero 7 di Adli, lo Store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all’ingresso anche i 50 tagliandi per poter accedere all’evento. Per poter incontrare il giocatore si ricorda che sarà obbligatorio indossare una mascherina FFP2.