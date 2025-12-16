Milan Solido: 32 Punti in 15 Giornate. Allegri Mantiene la Media da Scudetto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante le recenti frenate, il Milan mantiene un passo da grande squadra in questa Serie A. Conclusa la quindicesima giornata di campionato, il club rossonero si posiziona al secondo posto in classifica con ben 32 punti totalizzati. Un dato numerico che sottolinea la costanza e l’alto rendimento del Diavolo in questa fase iniziale della stagione.

Una Media Punti Che Fa Sognare: 2.13 a Partita

L’elemento più significativo di questa performance è la media punti mantenuta dalla squadra. Con 32 punti in 15 partite, il Milan vanta una media di 2.13 punti a partita. Storicamente, una media superiore ai 2 punti per match rappresenta un indicatore fondamentale per competere seriamente per lo Scudetto. Questo dimostra che, al netto di qualche scivolone, soprattutto contro le neopromosse, i rossoneri hanno saputo garantire una base di risultati estremamente solida.

Questa affidabilità è un punto di partenza cruciale per Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che guida il Milan. L’allenatore ha ereditato una squadra capace di mantenere l’alta intensità e che ora può concentrarsi sul miglioramento della gestione dei momenti chiave, obiettivo prioritario per trasformare questa ottima media in una leadership costante.

La Sfida di Allegri: Convertire il Potenziale in Vantaggio

Il Milan è pienamente in corsa per il titolo, ma il distacco dal vertice è minimo e la concorrenza è agguerrita. Mantenere e migliorare la media di 2.13 punti a partita sarà fondamentale per restare agganciati all’Inter capolista e difendersi dalle ambizioni del Napoli e della Roma.

Il lavoro di Allegri in questa fase sarà cruciale per correggere le fragilità difensive emerse in alcune partite e per trovare quella cinicità offensiva necessaria a sbloccare i match più complessi. L’obiettivo è chiaro: trasformare i pareggi in vittorie.

Il Compito di Igli Tare: Supporto per il Salto di Qualità

La solidità in classifica offre una base di lavoro ideale anche per il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting. Consapevole che la squadra è già competitiva, Tare può concentrarsi sulla ricerca di innesti mirati che garantiscano quel salto di qualità decisivo nel calciomercato di gennaio.

Servono giocatori capaci di elevare ulteriormente il tasso tecnico, soprattutto in attacco, per supportare le ambizioni di Allegri. Il rendimento fino a qui è da altissima classifica e dimostra che al Milan manca solo quel “tassello” per trasformare una stagione eccellente in una stagione trionfale.