Milan Mazraoui, nessun contatto con Raiola: le ultime sul terzino

Il Milan ha messo nella lista di possibili obiettivi anche Noussair Mazraoui. Secondo Tuttosport, ancora nessun contatto con Raiola

È girato nella giornata di ieri un presunto interesse del Milan per Noussair Mazraoui, terzino destro in scadenza di contratto con l’Ajax. Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento non ci sono stati passi concreti con l’agente Mino Raiola.

L’operazione sarebbe collegata all’eventuale riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma.