Milan, Mandzukic guida l’attacco: i suoi numeri contro la Lazio

Sarà con tutta probabilità Mario Mandzukic a guidare l’attacco del Milan nella gara di questa sera contro la Lazio. Ecco i suoi numeri

Mario Mandzukic si prende sulle spalle l’attacco del Milan nella gara di questa sera contro la Lazio. L’attaccante croato con tutta probabilità partirà dal 1′ nel match dell’Olimpico, scontro chiave per la corsa Champions delle due squadre.

In carriera contro i biancocelesti l’ex Juventus ha segnato 3 gol ed 1 assist in 11 precedenti tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, nessuno di questi però in trasferta, dove oggi tenterà di sbloccarsi. In totale nelle gare contro la Lazio il classe ’86 ha un bilancio di 9 vittorie e 2 sconfitte.