Milan, Maldini non perde di vista Milenkovic

Il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic è ancora nel mirino del Milan: Maldini lo segue ancora per gennaio

La ricerca di un nuovo difensore centrale per il Milan prosegue a fanali spenti. Nel mercato di gennaio i rossoneri interverranno con ogni probabilità per rinforzare il reparto arretrato. I nomi più gettonati, al momento, sono quelli di Kabak e Lovato. Maldini però ha occhi anche altrove: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dirigente rossonero non avrebbe perso le proprie speranze per quanto riguarda Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo è stato a lungo corteggiato in estate dal Milan, ma le cifre richieste dalla Fiorentina (vicine ai 40 milioni di euro) sono risultate troppo elevate per le casse di via Aldo Rossi. A gennaio potrebbe aprirsi uno spiraglio, specialmente in virtù del fatto che il suo contratto scadrà nel 2022.