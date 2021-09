Fulvio Giuliani: «Il gol di Daniel Maldini è di tutti»

Fulvio Giuliani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Daniel Madini e la dinastia della sua famiglia. Le sue parole

Fulvio Giuliani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Daniel Madini e la dinastia della sua famiglia che grazie al suo gol contro lo Spezia, prosegue. Ecco le sue parole:

«L’esultanza di Maldini, c’è proprio l’esultanza di tutti i papà, il sogno di poter esultare per il proprio figlio. Tralasciando l’incredibile capacità di contegno,capace di tener ben presente il proprio ruolo, cosa deve fare e dove si trova io credo che ci sia il senso di ciò che vorremmo essere un giorno come mamma e papà. La dinastia Maldini è rossonera fino al midollo, è di tutti. Uno di quei rarissimi casi in cui il gol di Daniel è un gol di tutti. Non è una questione milanista, ma trovami un tifoso che almeno abbia il cervello acceso che ieri non abbia intimamente esultato. Come fai a non esultare davanti ad una storia del genere, una di quelle storie che ci fa capire e innamorare ancora di più dello sport».