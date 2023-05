Milan, la prossima Champions deciderà: Maldini a rischio? Lo scenario in casa Milan, con il direttore tecnico in bilico

Nella società rossonera, a fine campionato, potrebbe esserci un vero e proprio terremoto. L’obiettivo della squadra è chiaro: qualificarsi alla prossima Champions League. L’ha ribadito Gerry Cardinale, che ha spiegato che l’ingresso in questa competizione porterebbe quei 40 milioni necessari alle casse del Milan. Se questo traguardo non fosse raggiunto, bisognerebbe trovare un ‘colpevole’.

A rischiare, in questa situazione, è Paolo Maldini. In primis, perché il mercato rossonero non ha prodotto risultati sul campo: diversi nuovi acquisti hanno deluso le aspettative. Il secondo aspetto è legato ad una diversa visione tra il direttore tecnico e la società. Maldini ha infatti dichiarato che questo è il momento di investire, per riavvicinarsi alle altre big. Il verdetto, però, a fine stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.