Milan, Maignan è una garanzia: respinti gli assalti! La situazione. Il numero uno rossonero punta a grandi obiettivi, anche in rossonero

Non è solo Sandro Tonali una garanzia per questo Milan. Tra i nomi c’è quello di Mike Maignan. Nelle ultime settimane, i rossoneri hanno dovuto respingere le offerte delle superpotenze economiche del calcio, Chelsea in primis.

Il portiere francese a Milano sta bene e vuole continuare con una squadra competitiva: Furlani e Moncada stanno facendo di tutto pur di costruire questo progetto ambizioso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.