Milan, l’ultimo successo del Torino in Serie A a San Siro risale a 36 anni fa

Il Torino non vince a San Siro contro il Milan in Serie A addirittura dal 1985. Giampaolo domani proverà a fare l’impresa

Come riportato dai colleghi di Opta, il Milan di Stefano Pioli, è imbattuto da 24 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (16 vittorie e 8 pareggi), e in ben 17 occasioni, i rossoneri non hanno nemmeno subito gol. L’ultimo successo esterno dei granata contro i rossoneri in Serie A, risale al marzo 1985, 0-1 firmato da Walter Schachner.

Nella passata stagione, nella partita giocata il 17 febbraio 2020, il Milan si impose sul Torino per 1-0 con la rete di Ante Rebic. Da li a poco, il campionato si fermò a causa della pandemia da Coronavirus.