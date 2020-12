Milan, l’ostacolo Parma e poi di nuovo Ibra per la volata di fine anno

Milan, senza Ibra anche contro il Parma, con il quale dovrà arrivare assolutamente una vittoria per mantenere il più 5 in attesa di Ibra

Milan, senza Ibra anche contro il Parma, con il quale dovrà arrivare assolutamente una vittoria per mantenere il più 5 in attesa di Ibra . “Ultimi sforzi senza Ibra”. Titola così questa mattina Tuttosport. “A Milanello non vogliono rischiare, tanto è vero – si legge a pag. 25- che anche sulla trasferta di Genova di mercoledì iniziano a esserci dei dubbi sulla sua presenza”.

TORNARE IN GRUPPO- Dalle sue sensazioni dipenderà dunque la decisione se tornare in gruppo o meno, determinante per poter capire quanti margini ci saranno per vederlo in campo fra tre giorni. Il Milan sta bene e fino ad ora se l’è cavata egregiamente, per questo non sembra essere così necessario correre questo rischio.