Milan, lo Sparta Praga sconfitto 0-3 nel derby contro lo Slavia

Lo Sparta Praga non sta passando un buon momento. Dopo essere stato eliminato in Europa League, hanno perso 0-3 il derby contro lo Slavia

Il Milan giovedì sera giocherà in Europa League contro lo Sparta Praga. I rossoneri sono già qualificati al turno successivo, e dunque, mister Stefano Pioli potrà fare ampio turnover. In ogni caso, lo Sparta non se la passa bene. Oggi pomeriggio, gli uomini allenati da Vaclav Kotal, hanno perso 0-3 il derby di campionato contro lo Slavia. Dopo aver sbagliato il rigore del possibile vantaggio, lo Sparta è crollato sotto i colpi dei cugini, e ora, dopo aver perso 3 gare nelle ultime 4, sono scivolati a -5 in classifica.

La Liga ceca, in questo momento è comandata proprio dallo Slavia con 26 punti, mentre lo Sparta si trova a quota 21.