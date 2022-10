Il Milan vince ma deve fare ancora i conti con i tanti infortuni. Le ultime sui rossoneri usciti anzitempo nel match di ieri sera

Il Milan si porta a casa i tre punti ma anche tre nuovi infortunati. Nel match contro l’Empoli Saelemaekers, Calabria e Kjaer sono usciti per problemi fisici. Per loro, come riporta Tuttosport, lunedì sarà giornata di esami per capire l’entità degli infortuni.

Il più preoccupante, in questo senso, è Davide Calabria. Lo stesso Pioli nel post partita ha dichiarato: «Temo che quello di Davide sia serio».