Milan Lecce, Tuttsport promuove a pieni voti Zufferli. Gli episodi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per portare pragmatismo e solidità, conquista tre punti fondamentali nella corsa ai vertici della classifica. A San Siro, il match contro il Lecce si è rivelato più ostico del previsto, ma il Diavolo è riuscito a scardinare la resistenza salentina grazie a una fiammata del suo nuovo numero nove.

La firma di Niclas Fullkrug e la gestione di Allegri

A decidere l’incontro è stato Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco noto per la sua fisicità e l’abilità nel gioco aereo, che nella ripresa ha trasformato in oro un pallone vagante nell’area di rigore avversaria. La rete dell’ex attaccante del Borussia Dortmund conferma la bontà delle scelte fatte in sede di mercato da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan che ha voluto fortemente il bomber teutonico per rinforzare il reparto offensivo di Allegri.

I rossoneri hanno mostrato una gestione della gara tipica del tecnico toscano: grande attenzione difensiva, ritmi controllati e la capacità di colpire nel momento di massima stanchezza dell’avversario. Una vittoria “corta”, ma che pesa tantissimo nell’economia del campionato della compagine meneghina.

Analisi arbitrale: il giudizio di Tuttosport su Zufferli

Oltre alla prestazione tecnica dei calciatori del Milan, l’attenzione dei media si è concentrata sulla direzione di gara. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il noto quotidiano sportivo torinese, l’arbitro dell’incontro, il sig. Luca Zufferli, ha offerto una prestazione estremamente convincente.

Il fischietto della sezione di Udine è stato promosso con un 6 pieno in pagella. La testata giornalistica ha sottolineato la precisione nelle scelte del direttore di gara, commentando in modo sintetico ma inequivocabile: “Non commette errori”. Una promozione importante in una partita che, nonostante il risultato di misura, ha presentato diversi duelli fisici a centrocampo che avrebbero potuto innervosire la sfida.

Il nuovo corso targato Tare e Allegri

Questo successo interno consolida il progetto tecnico iniziato in estate. La sinergia tra la visione di Igli Tare, dirigente albanese con una lunga esperienza nel calcio italiano, e il pragmatismo di Max Allegri sta dando i suoi frutti. Il Milanoggi appare come una squadra più cinica, capace di ottimizzare le risorse e di blindare il risultato una volta passata in vantaggio.

L’entusiasmo a San Siro è palpabile: i tifosi sembrano apprezzare questa nuova versione del Diavolo, più concreta e meno incline alle distrazioni difensive del passato. Con una difesa solida e il peso offensivo di Fullkrug, il futuro dei rossoneri sembra essere in ottime mani.