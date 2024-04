Milan Lecce: Loftus Cheek squalificato, il dato dei rossoneri con e senza il centrocampista

Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce in campionato dovendo far a meno dello squalificato Loftus Cheek. Il dato con e senza lui

Per la prima volta da qualche mese a questa parte Stefano Pioli dovrà rinunciare a Ruben Loftus-Cheek, che salterà la sfida del Milan in programma a San Siro sabato pomeriggio contro il Lecce per squalifica.

Stando ai quanto riportato da Sky Sport col classe ’96 in campo la formazione rossonera ha una media di 2.2 punti a partita, senza “solo” di 1.5. Basti pensare che in questa stagione delle sei partite giocate senza Loftus-Cheek il Milan è riuscito a vincerne solo 2, pareggiandone 3 perdendo la restante.