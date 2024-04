Milan Lecce: ballottaggio in attacco, l’idea di Pioli sulla punta da schierare titolare

Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in campionato. In vista del match ballottaggio in attacco per Pioli

In vista del match di campionato del Milan contro il Lecce, valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023-24, Stefano Pioli non ha ancora sciolto i dubbi di formazione: tra questi uno riguarda l’attacco:

ballottaggio tra Giroud e Jovic per partire titolare nel ruolo di punta centrale. L’attaccante è reduce dagli impegni della Nazionale ed ha giocato più di un’ora contro la Fiorentina, per questo il favorito a partire dal 1′ potrebbe essere Jovic anche considerato l’impegno dei rossoneri in Europa League contro la Roma.