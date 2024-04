Milan Lecce, inizia la settimana di preparazione per i pugliesi: il REPORT dell’allenamento odierno in vista del match

Anche il Lecce è sceso in campo nella giornata di oggi, martedì 2 aprile, per preparare il match di sabato prossimo contro il Milan. Ecco il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club pugliese.

COMUNICATO – «Dopo il pareggio nella gara di ieri con la Roma, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio di oggi per la ripresa della preparazione all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per tutti gli altri. Per la giornata di domani mister Gotti ha programmato una seduta di allenamento mattutina sempre all’Acaya».