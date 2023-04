Ieri sera nel post Milan Lecce a sorpresa Pavard è passato a salutare i giocatori rossoneri. Il motivo della visita

Il francese, accostato in chiave mercato al Milan, era allo stadio in compagnia del fratello di Theo Hernandez, Lucas. Il terzino come riportato da Calciomercato.com in rossonero ci andrebbe, a una condizione: vuole fare il centrale. Ma è un messaggio rivolto a tutti i club interessati a lui. Basta correre come un treno sulla fascia, Pavard vuole spostarsi in mezzo dove a oggi il Milan ha Tomori, Thiaw, Gabbia, Kjaer e Kalulu, che all’occorrenza può giocare anche largo a destra. Quattro/cinque giocatori per due posti, al momento l’unico che potrebbe fare le valigie è Gabbia per giocare con continuità. Pavard però rimane alla finestra, il francese si mette sul mercato e fa visita al Milan.