Milan Lecce, la moviola dei giornali: «Giusto il rosso a Krstovic, il gol del 3-0 invece...»

Milan Lecce, la moviola della Gazzetta dello Sport: «Giusto il cartellino rosso a Krstovic, il gol del 3-0 invece…»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida di ieri pomeriggio tra Milan e Lecce.

Al 45′ rosso diretto per Krstovic che colpisce Chukwueze nella parte alta del busto: decisione al limite ma che ci sta regolamento alla mano perchè l’involontarietà non c’era. Massimi invece sbaglia a non interrompere il gioco sul 3-0.