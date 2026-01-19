Milan Lecce, Galliani in tribuna con Simonelli. Cori d’affetto della Curva per Camarda. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan non si ferma e conquista una vittoria fondamentale nella corsa scudetto, superando di misura il Lecce in un match carico di emozioni. Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il pluripremiato allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ridare solidità e cinismo alla squadra, il Diavolo è riuscito a ottenere i tre punti necessari per continuare a mettere pressione ai rivali dell’Inter.

Fullkrug trascina i rossoneri in un San Siro gremito

A decidere la sfida è stata una prodezza di Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco arrivato in estate per garantire fisicità e gol pesanti, che ha mandato in estasi il popolo milanista. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cornice di pubblico è stata degna delle grandi occasioni: ben 70.591 spettatorihanno affollato le tribune della Scala del Calcio per spingere la compagine meneghina verso il successo.

La strategia di Allegri ha premiato ancora una volta la pazienza e la tenuta atletica, permettendo ai rossoneri di gestire il vantaggio con la consueta maestria tattica.

Parterre di stelle in tribuna: l’era Tare e il ritorno di Galliani

In tribuna d’onore, gli occhi erano puntati sulla nuova dirigenza che sta plasmando il futuro del club. Accanto al presidente Paolo Scaroni e all’amministratore delegato Giorgio Furlani, sedeva Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente di lungo corso della Lazio, che ha lavorato intensamente per costruire questa rosa competitiva.

La serata è stata impreziosita dalla presenza di figure storiche e istituzionali. Accanto ai vertici del Diavolo, è stato avvistato un sorridente Adriano Galliani, indimenticato dirigente dell’epopea berlusconiana, e a poca distanza Ezio Simonelli, attuale presidente della Lega Serie A. La presenza di così tante personalità sottolinea l’importanza del match e la centralità dei rossoneri nel panorama calcistico nazionale.

L’abbraccio a Francesco Camarda

Un momento di grande commozione ha colpito i presenti quando San Siro ha tributato un caloroso saluto a Francesco Camarda, il giovanissimo e talentuoso attaccante di scuola rossonera, attualmente in prestito proprio ai salentini per maturare esperienza. Nonostante indossasse la maglia avversaria, i tifosi non hanno dimenticato il legame con il ragazzo, considerato uno dei prospetti più luminosi del calcio italiano.

In conclusione, il successo contro il Lecce certifica la bontà del progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri e la visione lungimirante di Igli Tare. Con un ambiente così compatto e una squadra capace di vincere soffrendo, il Milanlancia un segnale chiaro a tutto il campionato.