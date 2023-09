Milan, attesa la svolta di Leao: cosa chiede Pioli al portoghese

L’immagine del Milan in Champions League è ancora quel goffo tentativo di colpo di tacco di Rafael Leao. Quello che non ha permesso ai rossoneri di andare in vantaggio e sbloccare un match che sarebbe stato fondamentale, per la classifica del girone e per il morale post derby.

Quel tacco invece dice molto di più sul portoghese che sullo stato di salute della squadra. Nell’analisi fatta da La Gazzetta dello Sport, Leao viene accostato a Balotelli: un giovane in rampa di lancio che ha sprecato il suo talento per via delle «balotellate». L’obiettivo del numero 10 non è quello e a tratta si vede: esce con i crampi dal campo.

Pioli, però, chiede di più. Non deve accontentarsi delle giocate, ma fare di più per fare gli ultimi step e consacrarsi. Avrà una possibilità il 25 ottobre, quando il Milan andrà al Parco dei Principi per affrontare il PSG: lì sarà sfida con Mbappé.