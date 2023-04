Milan, le rotazioni non funzionano: Leao è imprescindibile

Il Milan si scopre sempre di più dipendente da Rafael Leao. Le rotazioni di Pioli non funzionano, il portoghese è imprescindibile

In casa Milan c’è un problema di rotazioni in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, ogni qual volta il tecnico Pioli modifica qualche elemento dell’assetto tattico titolare, la squadra perde qualcosa soprattutto in termini di qualità. Contro l’Empoli si è ancora vista questa difficoltà.

Una mancanza che si nota soprattutto nel reparto offensivo. Ante Rebic è il primo che viene chiamato a sostituire Leao, ma il croato è in un circolo vizioso di prestazioni negative da cui non riesce ad uscire. Contro il Napoli serviranno di nuovo le giocate e gli strappi del portoghese che, insieme a Maignan e Theo Hernandez, è l’unico in grado di fare la differenza da solo nei rossoneri. Insieme a lui l’estro e la fantasia di Brahim Diaz e il fiuto del gol di Giroud.