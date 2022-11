Milan, Leao in vetrina al Mondiale: il punto sul suo futuro

Il Milan osserva la crescita di Rafael Leao al Mondiale in Qatar. Ecco come il rendimento del portoghese può variare le carte in tavola

Rafael Leao si è preso il Portogallo. Dopo il gol al Ghana, che lo ha fatto diventare il secondo marcatore più giovane dei portoghesi in un esordio al Mondiale, l’esterno del Milan punta a essere un titolare inamovibile nella squadra di Fernando Santos per i prossimi impegni. Intanto il club osserva il rendimento del suo gioiello.

Se il classe ’99 dovesse alzare ancora di più l’asticella in Qatar dopo l’ottimo avvio, ecco che le pretendenti per lui potrebbero bussare ancora più insistentemente alla porta. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri sono forti della clausola rescissoria da 150 milioni di euro e ascolteranno solo offerte indecenti. Chelsea, Manchester City e PSG sono alla finestra.

Maldini e Massara sono ancora fiduciosi di poter arrivare alla firma del rinnovo di contratto. Leao è considerato un futuro campione su cui costruire il Milan che verrà, ma bisognerà risolvere in fretta la grana del prolungamento. La deadline è fissata per l’estate, quando i rossoneri valuteranno seriamente l’ipotesi cessione per non perderlo a zero.