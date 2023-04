Milan, in Champions Leao è l’arma in più: i numeri lo dimostrano! Il rossonero è secondo in una speciale classifica, avanti a Mbappé

Il Milan non può non affidarsi a Rafael Leao in Champions League, per il passaggio di turno dei quarti di finale contro il Napoli. Il motivo sta nei numeri.

Il rossonero ha effettuato finora in Champions 47 dribbling: è secondo in questa speciale classifica, dietro solamente a Vincius Junior del Real (53) e davanti a Mbappè, ormai eliminato (42). Il secondo rossonero è Theo Hernandez a quota 15. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.