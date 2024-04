Milan e Leao presentano la Capsule Collection ACM x RL10: tutti i dettagli nel comunicato del club rossonero

Il Milan e Rafael Leao hanno presentato in giornata la Capsule Collection ACM x RL10. Tutti i dettagli qui di seguito nel comunicato pubblicato dal club rossonero.

AC Milan è lieto di presentare l’esclusiva ACM x RL10 capsule collection, sviluppata in collaborazione con Rafael Leão, che grazie alle sue giocate in campo, il suo distintivo sorriso e il suo stile incarna la nuova generazione di talenti cresciuti al Milan fino ad affermarsi a livello globale. Leão nello specifico, con la sua forza, agilità, velocità e personalità è diventato un’icona del calcio internazionale, facendo innamorare i tifosi rossoneri nel mondo con la maglia numero 10 sulle spalle.

“Everyday is a new wave, everyday is a day of surfing” è il claim presente sull’intera collezione che, con un occhio attento all’iconica esultanza di Rafa, cattura l’essenza del surf, delle onde, della famiglia e dello stile streetwear. La collezione presenta dettagli che richiamano alle onde del mare e riferimenti al modo di celebrare un gol sui suoi canali social, come la scritta “We go” e l’emoji del surfista. Grazie a questi dettagli, la collezione permette ai tifosi di immergersi contemporaneamente nel mondo Milan e in quello più intimo di Leão, riflettendo la natura innovativa del Club e lo spirito positivo del calciatore portoghese.

Dalla speciale Jersey ispirata dal mondo del football americano – prodotto speciale Made in Italy e venduto in limited edition – che emerge come product hero della collezione alle T-Shirts oversize a maniche lunghe e corte – disponibili anche per i più piccoli – fino alle classiche Hoodies, la nuova collezione esalta lo spirito esternato dal calciatore portoghese che lo lega profondamente alla mentalità dei surfisti: “I surfisti qualche volta sbagliano onda, ma dopo tornano sulla tavola e fanno bene. Nella vita puoi provare e sbagliare, ma devi continuare a imparare, trovare delle soluzioni di fronte agli errori commessi”.

La collezione è disponibili in varie colorazioni, tra cui l’emerald, a simboleggiare uno dei colori preferiti del numero 10 del Milan, e anche in colori più tradizionali a rappresentare il Club.

Rafael Leão ha raccontato quello che significa per lui questa collaborazione: “Il Milan per me è una seconda famiglia, qui ho avuto l’opportunità di crescere professionalmente e come uomo. In questo ambiente ho potuto sviluppare anche molte di quelle che sono le mie passioni al di fuori del campo, dalla musica alla moda. La linea ACM x RL10 è l’ennesimo traguardo di questa crescita, parla di me ai tifosi e mi rappresenta al 100%. Il mio obiettivo è riuscire a raccontarmi e lasciare un segno a tutti i ragazzi e le ragazze che mi seguono, ricordando loro di lottare sempre per i propri sogni”.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha aggiunto: “Attraverso l’esclusiva capsule collection ACM x RL10 rafforziamo ulteriormente la presenza del brand Milan nell’universo fashion e del lifestyle. Negli ultimi anni, gli investimenti fatti internamente nel nostro team ci hanno aiutato a fare passi da gigante in questa area, espandendo il nostro reach al di fuori del campo di gioco e attirando un pubblico internazionale con interessi diversi dal solo sport. Attraverso investimenti, ricerca e impegno da parte di tutte le risorse della società, aspiriamo a diventare un punto di riferimento nel panorama globale e a proseguire nel nostro percorso di crescita”.

Con questa nuova capsule collection, AC Milan continua un percorso avviato nel 2022 che vede il Club collaborare con i suoi calciatori nella creazione di prodotti esclusivi che mettono al centro e celebrano i suoi campioni, in un approccio innovativo che vuole avvicinare sempre di più il tifoso al Milan attraverso lo streetwear – territorio in cui il Club si è distinto negli ultimi anni con collaborazioni di successo.

La capsule collection ACM x RL10 è ora disponibile in pre-order esclusivamente su store.acmilan.com e a partire dal 19 aprile sarà in vendita anche in tutti gli store fisici del Club.