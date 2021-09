Milan Lazio, la statistica sui tiri in porta subiti: comandano i rossoneri

Milan Lazio, la statistica sui tiri in porta subiti da inizio campionato: comandano i rossoneri. Ecco i numeri della sfida di domenica

Si avvicina sempre di più la gara tra Milan e Lazio, in programma per domenica alle 18 e valevole per la terza giornata di Serie A. A sfidarsi sono le due compagini attualmente in vetta alla classifica, e i numeri sinora registrati dimostrano in pieno la bellezza dello scontro.

Nessuna squadra, infatti, ha subito meno tiri in porta dei rossoneri in questo campionato: cinque, al pari dell’Inter; subito dopo le due milanesi, troviamo proprio i biancocelesti con sei. Una cosa è certa, per nessuno sarà facile segnare.