Milan-Lazio: Theo e Calha top, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan-Lazio: i rossoneri hanno battuto il team di Simone Inzaghi all’ultimo respiro, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan ha battuto la Lazio 3-2, grazie ad un gol a pochi secondi dal termine del match. I rossoneri restano primi in classifica. Il migliore, stando a quanto riportano i giornali sportivi, è Theo Hernandez (7,5): «momento di forma sconvolgente. Stavolta con Lazzari deve gestire le sgroppate, ma poi decide di fregarsene. E Babbo Theo cala a San Siro. Prende il giallo, era diffidato: niente Benevento».

Super prova di Hakan Calhanoglu (7,5), una sentenza in fase offensiva e non solo: torna al gol in campionato. Ottima prova di Rebic (anch’egli tornato a segnare) (7), come per Donnarumma (7). Bene Saelemaekers, Romagnoli e Calabria (6,5). Sufficienza per Castillejo e Tonali (6). Mezzo voto in meno per Kalulu, Leao e Krunic (5,5).