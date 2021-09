Serie A, Sabadini: «Milan Lazio? Vi dico la mia»

L’ex calciatore e tecnico Giuseppe Sabadini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del weekend di Serie A.

SUL PROSSIMO TURNO DI SERIE A –

“I giovani sostituti hanno dimostrato buone cose ma i tifosi si sono sentiti defraudati, visti che non hanno giocato i migliori. Spesso, se hai solo qualcosina, le società ti richiamano. Non capisco certe cose, in Nazionale ho dato sempre il massimo e non me ne fregava nulla del resto. Ci sono troppi interessi e per questo succedono certe cose. I giocatori potevano rimanere lì in gruppo”.

SU MILAN – LAZIO

“La Lazio sappiamo com’è, così come Sarri. E’ una macchina da gol ora la squadra, ha un attacco micidiale. Il Milan dovrà stare attento. Sarà una bella gara, però sono fiducioso. Sperando che Ibra stia bene. Se la Lazio si sbilancia, può far male il Milan. Leao deve svegliarsi, si addormenta troppo nelle partite”.