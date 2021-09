Milan Lazio, Leao è carico: «Non mi fermo..non voglio fermarmi» – VIDEO

Domenica a San Siro c’è la sfida contro la Lazio, Leao carica l’ambiente rossonero con un video postato sui social

Carica a mille. Domenica alle ore 18:00 il Milan giocherà di nuovo davanti al supo pubblico a San Siro. L’avversaria è la Lazio di Maurizio Sarri. Tra le fila rossonere mancherà Olivier Giroud alle prese con il Covid. Ma se è vero che mancherà il francese il Milan potrà contare sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic anche se non è detto che lo svedese possa cominciare da primo minuto. A prescindere dal numero 11 in attacco potrebbe esser conferamato Rafael Leao, che contro il Cagliari in condivisione con Brahim Diaz ha siglato il gol del 2-1.

Proprio il portoghese ha pubblicato un video su proprio account Instagram per caricare l’ambiente rossonero: «Non mi fermo..non voglio fermarmi»