Milan Lazio, Sarri sceglie l'attacco: c'è lui in pole, Castellanos rientra ma... Ultimissime

Milan Lazio: il tecnico biancoceleste studia le mosse per San Siro. Dia favorito, il Taty recupera ma partirà dalla panchina

Sabato sera il Milan tornerà in campo a San Siro per ospitare la Lazio, forte dell’entusiasmo generato dalla bella vittoria nel derby contro l’Inter. Sulla sponda biancoceleste, Maurizio Sarri sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, dovendo gestire il reparto avanzato anche alla luce di importanti rientri come quello di Valentin Castellanos. Il tecnico deve ancora disegnare l’attacco centrale che sfiderà la difesa di Allegri.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, le gerarchie sembrano delinearsi: Boulaye Dia rimane nettamente in pole per una maglia da centravanti titolare. Anche Noslin è tra coloro che spera in una chance nel giro delle prossime gare in programma, ma per la sfida di sabato è l’ex Salernitana il grande favorito per una maglia dal 1′.

Discorso diverso per il Taty Castellanos: sebbene recuperato, difficilmente avrà i 90′ nelle gambe dopo lo stop e dovrebbe essere gestito a gara in corso.

