Milan Lazio, Sarri annulla la conferenza stampa della vigilia: il motivo e dove parlerà il tecnico

Milan Lazio, cambio di programma per la vigilia biancoceleste: l’allenatore toscano evita i giornalisti e affida le sue parole a un’intervista esclusiva per la Lega Serie A

Si registra un significativo cambio di programma nella tabella di marcia di avvicinamento al big match di San Siro. In vista della delicata sfida tra Milan e Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A e fissata in calendario per sabato 29 novembre alle ore 20.45, Maurizio Sarri ha preso una decisione netta:

il tecnico biancoceleste ha infatti scelto di non partecipare alla consueta conferenza stampa della vigilia. Nessun confronto diretto con i cronisti in sala stampa, dunque, per presentare la partita contro i rossoneri.

Tuttavia, il pensiero dell’allenatore toscano non mancherà di arrivare ai tifosi e agli addetti ai lavori. Sarri ha infatti rilasciato una lunga intervista esclusiva che verrà distribuita attraverso canali alternativi: il contenuto sarà pubblicato nella giornata di domani, venerdì 28 novembre, puntualmente alle ore 12.30 su tutti i canali ufficiali della Lega Serie A. Inoltre, per garantire la massima copertura mediatica a ridosso dell’evento, l’intervista sarà resa disponibile e visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn durante la mattinata di sabato, poche ore prima del fischio d’inizio.