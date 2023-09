Milan Lazio, Pioli cambia ancora: tre big pronti a tornare titolari per la sfida di domani pomeriggio a San Siro

Dopo la bella vittoria di Cagliari in settimana, il Milan è pronto a ospitare la Lazio per la gara valevole per la settima giornata di campionato. Pioli è pronto a cambiare ancora una volta l’undici iniziale.

In particolare con ogni probabilità torneranno dal primo minuto Rafael Leao, Olivier Giroud e Mike Maignan: tutti e tre hanno riposato a Cagliari e sono pronti a scendere in campo per guidare il Diavolo verso una nuova vittoria. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.